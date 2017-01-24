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Рыбоохранный патруль Киевской области получил новую технику и оборудование

Рыбоохранный патруль Киевской области получил новую технику и оборудование

Киев • УНН

 • 25939 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня в городе Вышгород Киевской области, представили новую технику рыбоохранного патруля, передает корреспондент УНН.

На презентации было представлено 13 автомобилей-пикапов и 24 лодки (категории D и C) украинского производителя.

"Восемь месяцев мы работали на старой технике, которой более 10-20 лет, на которой просто стало опасно работать. И теперь, когда закупили новую технику, рыбоохранный патруль сможет эффективно работать как днем ​​так и ночью, при любых погодных условиях ", - рассказал начальник управления киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевской области рыбоохранный патруль обнаружил нарушений на 1,2 млн. грн

Как сообщили в ведомстве, на закупку новой техники было потрачено около 15 млн грн. Еще на 1 млн грн было приобретено дополнительную технику (эхолоты, радиостанции, тепловизоры, двигатели).

Напомним, рыбоохранный патруль начал свою работу в Киевской области 16 июня 2016 года, за полгода патрульные провели 476 рыбоохранных рейдов, разоблачили 610 нарушений правил рыболовства, зафиксировали нанесенный рыбному хозяйству ущерб более чем на 1,2 млн. грн.

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