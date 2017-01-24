Рибоохоронний патруль Київщини отримав нову техніку та обладнання
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Сьогодні в місті Вишгород, що на Київщині, презентували нову техніку рибоохоронного патруля, передає кореспондент УНН.
На презентації було представлено 13 автомобілів-пікапів та 24 човни (категорії D та C) українського виробника.
“Вісім місяців ми працювали на старій техніці, якій понад 10-20 років, на якій просто стало небезпечно працювати. І тепер, коли закупили нову техніку, рибоохоронний патруль матиме змогу ефективно працювати як вдень так і вночі, при будь-яких погодних умовах”, - розповів начальник управління київського рибоохоронного патруля Володимир Мухін.
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Як повідомили у відомстві, на закупівлю нової техніки було витрачено близько 15 млн грн. Ще на 1 млн грн було придбано додаткову техніку (ехолоти, радіостанції, тепловізори, двигуни).
Нагадаємо, рибоохоронний патруль розпочав свою роботу у Київській області 16 червня 2016 року, за півроку патрульні провели 476 рибоохоронних рейдів, викрили 610 порушень правил рибальства, зафіксували завдані рибному господарству збитки більш ніж на 1,2 млн грн.