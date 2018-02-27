Рыбку и других секс-тренеров отказались отпускать под залог в Таиланде

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62253 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75534 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78285 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107009 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100297 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104516 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111500 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117080 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Рыбку и других секс-тренеров отказались отпускать под залог в Таиланде

Рыбку и других секс-тренеров отказались отпускать под залог в Таиланде

Киев  •  УНН

 • 13541 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Полиция таиландского курортного города Паттайя отказалась временно освободить под залог Алекса Лесли (Александра Кириллова), Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и еще восьмерых человек, задержанных за проведение нелегального "секс-тренинга". Об этом сообщил РИА Новости источник в полиции, передает УНН.

"Теперь вопрос о залоге может решить только суд, и при этом меняется статус задержанных: они превращаются в арестованных судом лиц, в отношении которых проводится следствие. Их могут выпустить под залог, но сумма судебного залога значительно выше, чем полицейского, и условия строже", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, если суд разрешит внести залог, то арестованные смогут выйти на свободу.

"Однако они не будут иметь права покидать Таиланд и должны будут каждые 12 дней являться в суд для продления залога, который может быть в любой момент отозван по представлению прокуратуры или полицейского следователя", — добавил он.

Всех арестованных, среди которых восемь россиян, одна гражданка Белоруссии и латвиец, обвиняют в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда. Они в качестве инструкторов проводили нелегальный тренинг, за который брали с участников деньги.

Им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до трех тысяч долларов, депортация из Таиланда с внесением в черный список, обозначающий запрет въезда в страну на десять лет.

Напомним, Настя Рыбка стала известна после расследования оппозиционера Алексея Навального, благодаря ее книге, фото и видео Навальный разоблачил схему связей между бизнесменом Олегом Дерипаской и одним из заместителей бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Сергеем Приходько.

Так, на фотографиях у Насти Рыбки "засветился" Олег Дерипаска. Снимки были сделаны на яхте, где отдыхали миллиардер с девушками. Кроме Дерипаски, на фото, по словам Рыбки - "его босс", которого миллиардер называет Сергеем Эдуардовичем. Судя по расследованию Навального на изображении - Сергей Приходько, один из заместителей бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Навальный также прокомментировал задержание секс-инструкторов среди которых и Рыбка. Он написал, что Приходько с Дерипаской нажимают на кнопки, чтобы парочка быстрее оказалась в России, после чего они "признаются" в том, что ничего на яхте не было и самой яхты не было.

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