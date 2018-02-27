Рыбку и других секс-тренеров отказались отпускать под залог в Таиланде

"Теперь вопрос о залоге может решить только суд, и при этом меняется статус задержанных: они превращаются в арестованных судом лиц, в отношении которых проводится следствие. Их могут выпустить под залог, но сумма судебного залога значительно выше, чем полицейского, и условия строже", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, если суд разрешит внести залог, то арестованные смогут выйти на свободу.

"Однако они не будут иметь права покидать Таиланд и должны будут каждые 12 дней являться в суд для продления залога, который может быть в любой момент отозван по представлению прокуратуры или полицейского следователя", — добавил он.

Всех арестованных, среди которых восемь россиян, одна гражданка Белоруссии и латвиец, обвиняют в нелегальной трудовой деятельности на территории Таиланда. Они в качестве инструкторов проводили нелегальный тренинг, за который брали с участников деньги.

Им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до трех тысяч долларов, депортация из Таиланда с внесением в черный список, обозначающий запрет въезда в страну на десять лет.

Напомним, Настя Рыбка стала известна после расследования оппозиционера Алексея Навального, благодаря ее книге, фото и видео Навальный разоблачил схему связей между бизнесменом Олегом Дерипаской и одним из заместителей бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Сергеем Приходько.

Так, на фотографиях у Насти Рыбки "засветился" Олег Дерипаска. Снимки были сделаны на яхте, где отдыхали миллиардер с девушками. Кроме Дерипаски, на фото, по словам Рыбки - "его босс", которого миллиардер называет Сергеем Эдуардовичем. Судя по расследованию Навального на изображении - Сергей Приходько, один из заместителей бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Навальный также прокомментировал задержание секс-инструкторов среди которых и Рыбка. Он написал, что Приходько с Дерипаской нажимают на кнопки, чтобы парочка быстрее оказалась в России, после чего они "признаются" в том, что ничего на яхте не было и самой яхты не было.