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Рибку та інших секс-тренерів відмовилися відпускати під заставу в Таїланді

Рибку та інших секс-тренерів відмовилися відпускати під заставу в Таїланді

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Поліція Таїланду курортного міста Паттайя відмовилася тимчасово звільнити під заставу Алекса Леслі (Олександра Кирилова), Настю Рибку (Анастасію Вашукевич) і ще вісьмох людей, затриманих за проведення нелегального "секс-тренінгу". Про це повідомило РІА Новости джерело в поліції, передає УНН.

"Тепер питання про заставу може вирішити тільки суд, і при цьому змінюється статус затриманих: вони перетворюються в заарештованих судом осіб, щодо яких проводиться слідство. Їх можуть випустити під заставу, але сума судової застави значно вища, ніж поліцейського, і умови суворіші", - розповів співрозмовник агентства.

За його словами, якщо суд дозволить внести заставу, то заарештовані зможуть вийти на свободу.

"Однак вони не матимуть права залишати Таїланд і повинні будуть кожні 12 днів з'являтися в суд для продовження застави, який може бути в будь-який момент відкликаний за поданням прокуратури або поліцейського слідчого", - додав він.

Всіх заарештованих, серед яких вісім росіян, одна громадянка Білорусії і латвієць, звинувачують у нелегальній трудовій діяльності на території Таїланду. Вони в якості інструкторів проводили нелегальний тренінг, за який брали з учасників гроші.

Їм загрожує тюремне ув'язнення терміном до двох років і/або штраф до трьох тисяч доларів, депортація з Таїланду з внесенням в чорний список, що позначає заборону на в'їзду в країну на десять років.

Нагадаємо, Настя Рибка стала відома після розслідування опозиціонера Олексія Навального, завдяки її книзі, фото і відео Навальний викрив схему зв'язків між бізнесменом Олегом Дерипаскою і одним із заступників колишнього прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва Сергієм Приходько.

Так, на фотографіях у Насті Рибки "засвітився" Олег Дерипаска. Знімки були зроблені на яхті, де відпочивали мільярдер з дівчатами. Крім Дерипаски, на фото, за словами Рибки - "його бос", якого мільярдер називає Сергієм Едуардовичем. Судячи з розслідування Навального на зображенні - Сергій Приходько, один із заступників колишнього прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

Навальний також прокоментував затримання секс-інструкторів серед яких і Рибка. Він написав, що Приходько з Дерипаскою натискають на кнопки, щоб парочка якнайшвидше опинилася в Росії, після чого вони "зізнаються" в тому, що нічого на яхті не було і самої яхти не було.

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