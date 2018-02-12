Рыбак утонул в реке в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Маловисковском районе двое рыбаков провалились на льду. Одного из мужчин спасти не удалось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ДСНС в области.
“12 февраля Службе спасению „101“ поступило сообщение о том, что на реке Малая Высь в г. Малая Виска двое рыбаков провалились под лед, при этом одного из них — мужчины 1965 г.р. были спасены другими рыбаками, второго — спасти не удалось, его тело нужно поднять на поверхность”, — сообщили в пресс-службе.
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Согласно информации, прибыв на место происшествия, спасатели 23-й Государственной пожарно-спасательной части г. Малая Виска предоставили спасенному первую домедицинскую помощь и передали бригаде скорой помощи.
В 12:44 тело погибшего мужчины 1960 г.р. спасателями было извлечено из водоема. Обстоятельства происшествия выясняются.
Как ранее сообщал УНН, в Николаевской области при попытке переплыть реку на лодке погибли две девушки. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.