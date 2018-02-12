Рибалка потонув у річці на Кіровоградщині

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Маловисківському районі двоє рибалок провалились на кризі. Одного з чоловіків врятувати не вдалося. Про це повідомиляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС в області.

“12 лютого до Служби по порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що на річці Мала Вись у м. Мала Виска двоє рибалок провалились під лід, при цьому одного з них — чоловіка 1965 р.н. було врятовано іншими рибалками, другого — врятувати не вдалось, його тіло потрібно підняти на поверхню”- повідомили в прес-службі.

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Згідно з інформацією, прибувши на місце події, рятувальники 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини г. Мала Виска надали врятованому першу домедичну допомогу та передали бригаді швидкої допомоги.

О 12:44 тіло загиблого чоловіка 1960 р.н. рятувальниками було вилучено з водойми. Обставини події з’ясовуються.

Як раніше повідомляв УНН, у Миколаївській області при спробі перепливти річку на човні загинули дві дівчини. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. 

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