РФ обратится к СЕ и ООН из-за запрета въезда Ю.Самойловой на территорию Украины

"Приходится с сожалением констатировать, что власть Украины совершенно не идет на конструктивный диалог, нарушает все международные нормы и правила ... Мы обратимся сейчас к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН, потому что это совершенно вопиющий факт и он требует, чтобы международные организации сказали свое слово ", - отметила Е.Сутормина.

Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года .