РФ обратится к СЕ и ООН из-за запрета въезда Ю.Самойловой на территорию Украины

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Общественная палата России обратится в Совет Европы и ООН относительно решения Службы безопасности Украины запретить въезд на Украину участницы "Евровидения-2017" от РФ Юлии Самойловой. Об этом заявила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержки соотечественников за рубежом Елена Сутормина, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Приходится с сожалением констатировать, что власть Украины совершенно не идет на конструктивный диалог, нарушает все международные нормы и правила ... Мы обратимся сейчас к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН, потому что это совершенно вопиющий факт и он требует, чтобы международные организации сказали свое слово ", - отметила Е.Сутормина.

Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года .

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