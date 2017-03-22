РФ звернеться до РЄ та ООН через заборону в’їзду Ю.Самойловій на територію України

"Доводиться з жалем констатувати, що влада України абсолютно не йде на конструктивний діалог, порушує всі міжнародні норми і правила... Ми звернемося зараз до комісара Ради Європи з прав людини та в ООН, тому що це абсолютно кричущий факт і він вимагає, щоб міжнародні організації сказали своє слово", - зазначила О.Суторміна.

Як повідомляв УНН, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.