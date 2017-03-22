РФ звернеться до РЄ та ООН через заборону в’їзду Ю.Самойловій на територію України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Громадська палата Росії звернеться в Ради Європи і ООН щодо рішення Служби безпеки України заборонити в'їзд на Україну учасниці "Євробачення-2017" від РФ Юлії Самойловій. Про це заявила голова комісії Громадської палати РФ з розвитку громадської дипломатії та підтримки співвітчизників за кордоном Олена Суторміна, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"Доводиться з жалем констатувати, що влада України абсолютно не йде на конструктивний діалог, порушує всі міжнародні норми і правила... Ми звернемося зараз до комісара Ради Європи з прав людини та в ООН, тому що це абсолютно кричущий факт і він вимагає, щоб міжнародні організації сказали своє слово", - зазначила О.Суторміна.
Як повідомляв УНН, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.