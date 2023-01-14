рф сорвала обмен военнопленными - Координационный штаб

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“... сегодня был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной. Однако в последний момент он был отменен по инициативе россиян. О причинах такого решения не сложно догадаться”, — говорится в сообщении.

Добавим

Также в Координационном штабе добавили, что россия активизировала спецоперации, призванные расшатывать общественные настроения в Украине.

“Враг использует как информационные поводы мероприятия, организованные в поддержку военнопленных”, — говорится в сообщении.

По данным координационного штаба, сегодняшняя акция на Майдане Независимости не стала исключением. Подконтрольные россии ресурсы распространяют в медиапространстве враждебные нарративы, которые фактически призывают к капитуляции Украины в войне против агрессора.

Так, кремлёвские медиаресурсы уже распространили сообщения, что на акции в Киеве якобы требовали “прекратить боевые действия и начать переговоры с россией”, а также “обратились к посольствам с требованием прекратить поставки вооружения”.

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Напомним

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что провел с российской коллегой Татьяной Москальковой третий раунд переговоров в Турции, речь шла об освобождении военнопленных и гражданских из российского плена.