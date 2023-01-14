рф зірвала обмін військовополоненими - Координаційний штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. рф скасувала черговий обмін полоненими, який був запланований на сьогодні, 14 січня. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.
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“... сьогодні був запланований черговий обмін полоненими з російською стороною. Проте в останній момент його було скасовано за ініціативи росіян. Про причини такого рішення не складно здогадатися”, — йдеться у повідомленні.
Додамо
Також у Координаційному штабі додали, що росія активізувала спецоперації, покликані розхитувати суспільні настрої в Україні.
“Ворог використовує як інформаційні приводи заходи, організовані на підтримку військовополонених”, — йдеться у повідомленні.
За даними координаційного штабу, сьогоднішня акція на Майдані Незалежності не стала винятком. Підконтрольні росії ресурси поширюють в медіапросторі ворожої наративи, які фактично закликають до капітуляції України у війні проти агресора.
Так, кремлівські медіаресурси вже поширили повідомлення, що на акції в Києві нібито вимагали “припинити бойові дії та почати перемовини з росією”, а також “звернулися до посольств з вимогою припинити поставки озброєння”.
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Нагадаємо
Омбудсмен України Дмитро Лубінець повідомив, що провів з російською колегою Тетяною Москальковою третій раунд переговорів у Туреччині, йшлося про звільнення військовополонених та цивільних з російського полону.