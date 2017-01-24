РФ ни разу не просила провести инспекции на территории Украины - Генштаб ВСУ

"РФ ни разу не обратилась к Украине с попыткой провести инспекционные мероприятия", - сообщил В.Пономарев.

Напомним, на территории Украины провели 21 инспекцию по Венскому документу с 2014 года.

Как сообщал УНН, Россия не выполняет обещания, которые она дала государствам-участникам ОБСЕ в ноябре 2016 г. о том, что она не планирует в 2017 году увеличения численности личного состава регулярных формирований и боевых частей в соответствии с пунктом 10.3 Венского документа 2011 г. о мерах укрепления доверия и безопасности.