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РФ жодного разу не просила провести інспекції на території України - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 7838 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Російська Федерація жодного разу не звернулася до України з проханням провести інспекційні заходи у рамках Віденського документа. Про це під час брифінгу повідомив начальник Управління верифікації Генштабу ЗСУ Владислав Пономарьов, передає УНН.

“РФ жодного разу не звернулася до України з намаганням провести інспекційні заходи”, — повідомив В.Пономарьов.

Нагадаємо, на території України було проведено 21 інспекцію за Віденським документом з 2014 року.

Як повідомляв УНН, Росія не виконує обіцянки, які вона дала державам-учасницям ОБСЄ у листопаді 2016 року щодо того, що вона не планує у 2017 році збільшення чисельності особового складу регулярних формувань та бойових частин у відповідності до пункту 10.3 Віденського документу 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.

Українські Національні Новини

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