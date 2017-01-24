РФ жодного разу не просила провести інспекції на території України - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Російська Федерація жодного разу не звернулася до України з проханням провести інспекційні заходи у рамках Віденського документа. Про це під час брифінгу повідомив начальник Управління верифікації Генштабу ЗСУ Владислав Пономарьов, передає УНН.
“РФ жодного разу не звернулася до України з намаганням провести інспекційні заходи”, — повідомив В.Пономарьов.
Нагадаємо, на території України було проведено 21 інспекцію за Віденським документом з 2014 року.
Як повідомляв УНН, Росія не виконує обіцянки, які вона дала державам-учасницям ОБСЄ у листопаді 2016 року щодо того, що вона не планує у 2017 році збільшення чисельності особового складу регулярних формувань та бойових частин у відповідності до пункту 10.3 Віденського документу 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки.