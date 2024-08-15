рф выделяет "дополнительные силы" для белгородской области
Киев • УНН
Министр обороны рф белоусов заявил о выделении дополнительных сил для "задач безопасности" в белгородской области. Планируется повысить эффективность управления войсками и взаимодействие с другими силовыми ведомствами.
Министр обороны рф андрей белоусов заявил о выделении "дополнительных сил и средств", которые будут направлены для выполнения "задач" для безопасности в белгородской области. Об этом сообщает мо рф, передает УНН.
Детали
Как рассказали в минобороны рф, белоусов провел очередное совещание по вопросам обеспечения безопасности населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны в курской, брянской и белгородской областях.
Сообщается, что были обсуждены "дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории, а также защиты населения и инфраструктуры в белгородской области".
"Планируется заслушать план конкретных действий, который подготовлен генеральным штабом по дополнительным мероприятиям. Речь идет, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, а также о выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач", - подчеркнул белоусов.
Также он добавил, что реализацию "представленного плана" будет контролировать лично.
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