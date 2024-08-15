В белгородской области режим чрезвычайного положения повысили с регионального до федерального
Киев • УНН
Губернатор белгородской области вячеслав гладков объявил режим ЧС федерального характера на всей территории региона. Глава мчс рф объяснил это невозможностью региона самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся "ситуации".
На всей территории белгородской области объявлен режим ЧС федерального характера. Об этом заявил губернатор вячеслав гладков, передает УНН.
Детали
Накануне в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Утром 15 августа гладков в своем Telegram-канале сообщил о введении ЧС уже федерального характера.
Он указал, что позже расскажет жителям, что этот режим будет означать для них.
"Масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации", - сказал глава мчс россии александр куренков. Поэтому, по его словам, режим ЧС в области повышен с регионального до федерального.
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