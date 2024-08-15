В белгородской области режим чрезвычайного положения повысили с регионального до федерального

На всей территории белгородской области объявлен режим ЧС федерального характера. Об этом заявил губернатор вячеслав гладков, передает УНН.

Детали

Накануне в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Утром 15 августа гладков в своем Telegram-канале сообщил о введении ЧС уже федерального характера.

Он указал, что позже расскажет жителям, что этот режим будет означать для них.

"Масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации", - сказал глава мчс россии александр куренков. Поэтому, по его словам, режим ЧС в области повышен с регионального до федерального.

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