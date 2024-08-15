курская область: губернатор сообщил об эвакуации всего глушковского района
Киев • УНН
Власти Курской области РФ объявили об обязательной эвакуации всего глушковского района. Решение принято региональным оперштабом, процесс выезда будут координировать силовые структуры и местные власти.
Вслед за решением эвакуировать местных жителей из поселка Глушково губернатор курской области алексей смирнов объявил о решении принудительно эвакуировать и весь район, сообщает УНН.
"Региональным оперативным штабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района", - написал смирнов в Telegram.
По его словам, координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры вместе с местной властью.
Дополнение
Пару часов назад губернатор объявил об обязательной эвакуации поселка Глушково.
По данным российских СМИ, население Глушковского района до войны составляло около 20 тыс. человек.