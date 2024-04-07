рф в захваченном Мариуполе предлагает ипотеку вместо жилья: росбанки зарабатывают на страданиях людей

Оккупанты предлагают ипотеку тем, кого лишили жилья в захваченном Мариуполе. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

Согласно информации, во временно оккупированном Мариуполе россияне предлагают населению (вместо предоставления жилья тем, кто его потерял), заключать ипотечные сделки.

Данная инициатива приводит к тому, что кремлёвские банки получают прибыль на страданиях жителей. Более того, российское правительство пытается представить это как проявление заботы о местном населении и свое достижение.

Напомним

Ранее россияне на захваченных землях Украины угрожали отобрать жилье у местных, которые не переоформили его согласно законодательству рф.

россияне на ТОТ угрожают отобрать жилье у местных, которые не переоформили его согласно законодательству рф