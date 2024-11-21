рф в воскресенье поразила 3 из 5 тепловых электростанций ДТЭК, одна до сих пор не работает - СМИ

россия ракетными ударами на выходных поразила три из пяти работающих тепловых электростанций, принадлежащих ДТЭК. Одна из них до сих пор не работает, что свидетельствует о серьезности последнего удара по национальной энергосистеме. Об этом Reuters сообщает со ссылкой на источник в отрасли, передает УНН.

Детали

Reuters отмечает, что после паузы в крупных ударах по энергосети россия в воскресенье осуществила залп из более 200 ракет и беспилотников, вновь вызвав беспокойство по поводу и без того ослабленной энергетической системы с наступлением зимы.

«Впервые раскрывая подробности убытков ДТЭК, источник сообщил, что повреждены три электростанции, одна до сих пор полностью не работает, и непонятно, сколько времени нужно для их полного восстановления», - информирует Reuters.

Источник сообщил, что два объекта, которые были частично повреждены, восстановили частичное производство электроэнергии.

Президент Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что были поражения энергетической инфраструктуры, но не уточнил подробностей.

Один чиновник в сфере энергетики, отказавшийся назвать свое имя, подтвердил агентству Reuters, что в воскресенье были атакованы и повреждены объекты, производящие электроэнергию, и сказал, что целями также были распределительные станции.

Дополнение

20 ноября Guardian сообщало, что украинская энергосистема находится под угрозой «катастрофического выхода из строя» после массированной атаки России в воскресенье. Это вызывает серьезное беспокойство относительно безопасности трех действующих атомных электростанций Украины.

Гендиректор Yasno заявлял, что из-за массированного обстрела энергетической инфраструктуры, который состоялся 17 ноября, были повреждены объекты генерации и передачи, что привело к введению графиков отключений.

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