рф в воскресенье поразила 3 из 5 тепловых электростанций ДТЭК, одна до сих пор не работает - СМИ
Киев • УНН
россия нанесла ракетные удары по трем из пяти тепловых электростанций ДТЭК, одна до сих пор не работает. Атака вызвала серьезное беспокойство относительно стабильности энергосистемы Украины зимой.
россия ракетными ударами на выходных поразила три из пяти работающих тепловых электростанций, принадлежащих ДТЭК. Одна из них до сих пор не работает, что свидетельствует о серьезности последнего удара по национальной энергосистеме. Об этом Reuters сообщает со ссылкой на источник в отрасли, передает УНН.
Детали
Reuters отмечает, что после паузы в крупных ударах по энергосети россия в воскресенье осуществила залп из более 200 ракет и беспилотников, вновь вызвав беспокойство по поводу и без того ослабленной энергетической системы с наступлением зимы.
«Впервые раскрывая подробности убытков ДТЭК, источник сообщил, что повреждены три электростанции, одна до сих пор полностью не работает, и непонятно, сколько времени нужно для их полного восстановления», - информирует Reuters.
Источник сообщил, что два объекта, которые были частично повреждены, восстановили частичное производство электроэнергии.
Президент Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что были поражения энергетической инфраструктуры, но не уточнил подробностей.
Один чиновник в сфере энергетики, отказавшийся назвать свое имя, подтвердил агентству Reuters, что в воскресенье были атакованы и повреждены объекты, производящие электроэнергию, и сказал, что целями также были распределительные станции.
Дополнение
20 ноября Guardian сообщало, что украинская энергосистема находится под угрозой «катастрофического выхода из строя» после массированной атаки России в воскресенье. Это вызывает серьезное беспокойство относительно безопасности трех действующих атомных электростанций Украины.
Гендиректор Yasno заявлял, что из-за массированного обстрела энергетической инфраструктуры, который состоялся 17 ноября, были повреждены объекты генерации и передачи, что привело к введению графиков отключений.
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