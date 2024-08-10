рф ударила ракетой по критической инфраструктуре в Краматорске: есть погибший и раненые
Киев • УНН
российская армия нанесла ракетный удар по критической инфраструктуре в Краматорске. В результате атаки погиб один работник, несколько получили ранения, здания получили серьезные повреждения.
Утром 10 августа российская армия нанесла ракетный удар по критической инфраструктуре в Краматорске Донецкой области. Из-за атаки погиб работник, есть пострадавшие. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Краматорск - под вражеским огнем. Сегодня утром россияне попали ракетой по объекту критической инфраструктуры в городе,
В результате этого один работник погиб, еще несколько получили ранения. Кроме этого, здания объекта получили серьезные повреждения.
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