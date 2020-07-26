РФ стремится ослабить Украину путем вторжения и оккупации Донбасса - Волкер

"Важно, чтобы Украина принимала участие в минских переговорах. Важно, чтобы она занимала мирную позицию. Вы делаете все необходимое с вашей стороны, а вот Россия постоянно нарушает минские соглашения. Важно, чтобы Украина сохранила эту позицию. Дело в том, что Россия делает все это специально. Она стремится ослабить Украину путем вторжения и оккупации Донбасса, а это не работает. Если Украина будет развиваться демократически, экономически, интегрироваться с Западом, тогда Россия осознает, что вторжение, оккупация и убийства украинцев не имеют никакого смысла", - расска Волкер.

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Напомним, Кулеба рассказал, на какие компромиссы готова Украина ради деоккупации Крыма и Донбасса.