РФ прагне послабити Україну шляхом вторгнення і окупації Донбасу – Волкер

“Важливо, щоб Україна брала участь у мінських переговорах. Важливо, щоб вона обіймала мирну позицію. Ви робите все необхідне з вашого боку, а от Росія постійно порушує мінські угоди. Важливо, щоб Україна зберегла цю позицію. Річ у тім, що Росія робить усе це спеціально. Вона прагне послабити Україну шляхом вторгнення і окупації Донбасу, а це не працює. Якщо Україна розвиватиметься демократично, економічно, інтегруватиметься із Заходом, тоді Росія усвідомить, що вторгнення, окупація і вбивства українців не мають ніякого сенсу”, — розпові Волкер.

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Нагадаємо, Кулеба розповів, на які компроміси готова Україна заради деокупації Криму і Донбасу.