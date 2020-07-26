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19 березня, 18:06 • 105862 перегляди

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РФ прагне послабити Україну шляхом вторгнення і окупації Донбасу – Волкер

РФ прагне послабити Україну шляхом вторгнення і окупації Донбасу – Волкер

Київ • УНН

 • 19654 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Росія прагне послабити Україну шляхом вторгнення і окупації Донбасу. Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017–2019) Курт Волкер в інтервю Крим.Реалії, передає УНН.

“Важливо, щоб Україна брала участь у мінських переговорах. Важливо, щоб вона обіймала мирну позицію. Ви робите все необхідне з вашого боку, а от Росія постійно порушує мінські угоди. Важливо, щоб Україна зберегла цю позицію. Річ у тім, що Росія робить усе це спеціально. Вона прагне послабити Україну шляхом вторгнення і окупації Донбасу, а це не працює. Якщо Україна розвиватиметься демократично, економічно, інтегруватиметься із Заходом, тоді Росія усвідомить, що вторгнення, окупація і вбивства українців не мають ніякого сенсу”, — розпові Волкер.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Волкер пояснив, чи чекати Україні нападу Росії з Криму

Нагадаємо, Кулеба розповів, на які компроміси готова Україна заради деокупації Криму і Донбасу.

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