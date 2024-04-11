рф несет потери: 810 военнослужащих убиты, уничтожено 5 танков и 12 бронемашин

Сегодня Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона: сколько людей страдают этим недугом в Украине

Сейчас в мире насчитывается более 4 миллионов людей, страдающих болезнью Паркинсона. Ученые прогнозируют, что к 2040 году их количество достигнет более 14 миллионов, поскольку человечество стремительно стареет.