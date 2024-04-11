рф несет потери: 810 военнослужащих убиты, уничтожено 5 танков и 12 бронемашин
Киев • УНН
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 810 военнослужащих.
За минувшие сутки россияне потеряли 810 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 11.04.24:
- Личный состав: 450890 (+810).
- Танки: 7137 (+5).
- Бронированные боевые машины: 13679 (+12).
- Артиллерийские системы: 11452 (+48).
- РСЗВ: 1040.
- Средства ППО: 754 (+1).
- Самолеты: 347.
- Вертолёты: 325.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 9104 (+34).
- Крылатые ракеты: 2069 (+2).
- Корабли/катера: 26.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 15298 (+50).
- Специальная техника: 1882 (+6).
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