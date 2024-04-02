рф нанесла ракетный удар по Днепру: предварительно, пятеро пострадавших - ОВА

Армия рф нанесла ракетный удар по Днепру, по предварительной информации, пять человек пострадали. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Ракетная атака на Днепр. Есть пострадавшие. По предварительной информации, это пять человек - написал Лысак в соцсетях.

Он также сообщил, что сейчас уточняются все детали атаки. Также призвал, ничего не фотографировать и не выкладывать в сеть.

Воздушная тревога в области продолжается.

Ранее УНН писал, что после сообщения Воздушных сил о движении ракеты в направлении Днепра в городе прогремели взрывы.