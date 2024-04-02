рф нанесла ракетный удар по Днепру: предварительно, пятеро пострадавших - ОВА

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Российская армия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате которого, по предварительной информации, ранения получили пять человек.
Грозы, град вечером и сильный ветер завтра: украинцев предупредили об ухудшении погоды
В Украине 2 и 3 апреля в разных регионах ожидаются грозы, град и сильные порывы ветра, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"ГАЗ" столкнулся с грузовиком Iveco возле объездной Киева: один из водителей погиб
Один водитель погиб и еще один был госпитализирован после столкновения автомобиля ГАЗ с грузовиком Iveco на перекрестке в Бориспольском районе под Киевом.
Взрывы прогремели в Днепре - СМИ
После сообщения Воздушных сил о движении ракеты в направлении Днепра в городе прогремели взрывы.
Рекорд за месяц: в марте ВСУ уничтожили почти тысячу единиц российской артиллерии
же В марте 2024 года Вооруженные силы Украины уничтожили рекордные 976 российских артиллерийских систем, что является самым высоким месячным показателем с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
россияне выдают коллаборационистам туристические путевки в Дагестан и Осетию - Центр нацсопротивления
россияне выдают коллаборационистам на оккупированных территориях путевки для посещения Дагестана и Осетии как вознаграждение за службу захватчикам.
В Воздушных силах предупредили об авиационной ракете в направлении Днепра
Управляемая ракета движется в направлении Днепра, сообщают Воздушные силы Украины.
"Работает Ratel S": Федоров показал подрыв роботом-камикадзе моста на Бахмутском направлении
Украинские войска использовали наземного робота-камикадзе Ratel S для подрыва моста в селе Ивановское вблизи Бахмута, что существенно нарушило логистику россиян.
Из-за ночной атаки армии рф повреждена база клуба "Днепр-1"
База футбольного клуба "Днепр-1" в Украине была повреждена в результате ночной воздушной атаки россии на Днепропетровскую область, но обошлось без жертв.
путин пригрозил терактами и пообещал "добраться" до заказчиков инцидента в "Крокусе"
После теракта в россии российский диктатор владимир путин заявил, что терроризм - это "обоюдоострый меч", и пообещал найти "криминальных бенефициаров", стоящих за злодеянием в "Крокусе".