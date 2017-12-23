РФ может вернуть своих военных в СЦКК - Тука

"По одному из сценариев, они могут согласиться вернуться, но будут выдвигать свои определенные условия. Исходя из того, что россияне одни из лучших в мире специалистов в применении так называемой мягкой силы, и, к сожалению, мы, в том числе и европейские наши партнеры и американцы, мы все отстаем от россиян в применении такой "оружия". И я вполне допускаю, что они будут применять очередные маневры вокруг своего возвращения, чтобы выторговать для себя какие-то преференции на общеполитическом уровне", - сказал он.

Как сообщал УНН, российская сторона отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.