РФ може повернути своїх військових до СЦКК - Тука
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Росія може висунути умови повернення своїх офіцерів Спільного центру контролю і координації на Донбас. Про це заявив журналістам заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ході Всеукраїнського з'їзду лідерів громадських організацій "Донбас: дорожня карта 2018. Спільний вектор", передає кореспондент УНН.
"За одним із сценаріїв, вони можуть погодитись повернутися, але висуватимуть свої певні умови. Виходячи із того, що росіяни одні із кращих в світі фахівців в застосуванні так званої м'якої сили, і, на жаль, ми, в тому числі і європейські наші партнери і американці, ми всі відстаємо від росіян у застосуванні такої "зброї". І я цілком припускаю, що вони будуть застосовувати чергові маневри навколо свого повернення, щоб виторгувати для себе якісь преференції на загальнополітичному рівні", - сказав він.
Як повідомляв УНН, російська сторона відкликала своїх представників з СЦКК 19 грудня.