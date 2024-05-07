рф атакует: зафиксирована тактическая авиационная активность на востоке и юге
Киев • УНН
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о значительной активности вражеской тактической авиации на востоке и юге Украины.
Наблюдается значительная активность вражеской тактической авиации на востоке и юге. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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рф атакует: зафиксирована тактическая авиационная активность на востоке и юге
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рф атакует: зафиксирована тактическая авиационная активность на востоке и юге
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о значительной активности вражеской тактической авиации на востоке и юге Украины.
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