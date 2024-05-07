рф атакует: зафиксирована тактическая авиационная активность на востоке и юге

Сибига обсудил с послом Германии конференцию по восстановлению Украины и Инаугурационный Саммит мира

С послом Германии Мартином Егером первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил подготовки к конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине и Инаугурационного Саммита мира.