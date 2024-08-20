рф атаковала Киевскую область дронами и ракетами: попаданий и пострадавших нет, есть повреждения из-за обломков сбитых целей
Киев • УНН
Ночью и утром 20 августа российские войска атаковали Киевскую область. Попаданий и пострадавших нет, но из-за падения обломков повреждены 4 частных дома и хозяйственная постройка.
российские войска ночью и утром 20 августа пытались атаковать Киевскую область ударными дронами и ракетами. Попаданий и пострадавших не зафиксировано. Из-за падения обломков сбитых целей известно о повреждении 4 частных домов и хозяйственной постройки в одном из населенных пунктов области. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Ночью и утром враг пытался атаковать Киевскую область с помощью ударных дронов и ракет. Цели сбиты силами ПВО. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет
По словам председателя ОВА, в результате падения обломков сбитых целей пока зафиксировано повреждение 4 частных домов и хозяйственной постройки в одном из населенных пунктов области. В домах выбиты окна и двери, повреждены стены, посечены фасады.
Кроме того, в одном из районов возникло возгорание травяного настила. Пожар оперативно ликвидирован.
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