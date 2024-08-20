рф атаковала Киевскую область дронами и ракетами: попаданий и пострадавших нет, есть повреждения из-за обломков сбитых целей

российские войска ночью и утром 20 августа пытались атаковать Киевскую область ударными дронами и ракетами. Попаданий и пострадавших не зафиксировано. Из-за падения обломков сбитых целей известно о повреждении 4 частных домов и хозяйственной постройки в одном из населенных пунктов области. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Ночью и утром враг пытался атаковать Киевскую область с помощью ударных дронов и ракет. Цели сбиты силами ПВО. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет - написал Кравченко в Facebook.

По словам председателя ОВА, в результате падения обломков сбитых целей пока зафиксировано повреждение 4 частных домов и хозяйственной постройки в одном из населенных пунктов области. В домах выбиты окна и двери, повреждены стены, посечены фасады.

Кроме того, в одном из районов возникло возгорание травяного настила. Пожар оперативно ликвидирован.

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