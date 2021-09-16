Результативное действие украинца помогла "Брюгге" сыграть вничью с "ПСЖ"

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. В стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов бельгийский "Брюгге" Эдуарда Соболя встречался на своем поле с французским "Пари Сен-Жермен" в составе которого выступает ряд звездных футболистов, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Детали

Соболь вышел в стартовом составе, отметился голевой передачей на 27 минуте на Ванакена. К этому бельгийцы успели пропустили от полузащитника Эррера. Сама встреча закончилась боевой ничьей - 1: 1.

Заметим, что "Брюгге" имели преимущество по количеству ударов в матче - 16: 9.

Дополнение

Среди других результатов в Лиге чемпионов отметим выигрыш дортмундской "Боруссии" в гостях над "Бешикташем" (1: 2) и нулевую ничью между "Порту" и "Атлетико".

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