Результативное действие украинца помогла "Брюгге" сыграть вничью с "ПСЖ"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов бельгийский "Брюгге" Эдуарда Соболя встречался на своем поле с французским "Пари Сен-Жермен" в составе которого выступает ряд звездных футболистов, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Детали
Соболь вышел в стартовом составе, отметился голевой передачей на 27 минуте на Ванакена. К этому бельгийцы успели пропустили от полузащитника Эррера. Сама встреча закончилась боевой ничьей - 1: 1.
Заметим, что "Брюгге" имели преимущество по количеству ударов в матче - 16: 9.
Дополнение
Среди других результатов в Лиге чемпионов отметим выигрыш дортмундской "Боруссии" в гостях над "Бешикташем" (1: 2) и нулевую ничью между "Порту" и "Атлетико".