Результативна дія українця допомогла “Брюгге” зіграти внічию із “ПСЖ”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У стартовому турі групового раунду Ліги чемпіонів бельгійський “Брюгге” Едуарда Соболя зустрічався на своєму полі із французьким “Парі Сен-Жермен” у складі якого виступає низка зіркових футболістів, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
Соболь вийшов у стартовому складі, відзначився гольовою передачею на 27 хвилині на Ванакена. До цього бельгійці встигли пропустили від півзахисника Андера Еррери. Сама зустріч закінчилася бойовою нічиєю — 1:1.
Зауважимо, що “Брюгге” мали перевагу за кількістю ударів у матчі — 16:9.
Доповнення
Серед деяких інших результатів у Лізі чемпіонів відзначимо виграш дортмундської “Боруссії” в гостях над “Бешикташем” (1:2) і нульову нічию між “Порту” і “Атлетіко”.