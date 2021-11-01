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Результаты выборов мэра Харькова: Терехова объявили победителем

Киев • УНН

 • 29424 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Городская территориальная избирательная комиссия Харькова объявила результаты выборов на должность городского головы Харькова - победу в один тур одержал Игорь Терехов, передает УНН.

Результаты выборов мэра Харькова: Терехова объявили победителем

Детали

"Игорь Терехов набрал 50,66% (146 240 голосов)", - сказала председатель Харьковской ТИК Елена Матвиенко.

Постановление, которым Терехова признали избранным городским головой, поддержали единогласно.

Напомним

Гражданская сеть ОПОРА зафиксировала низкую явку на выборах городского головы Харькова.

По информации сети, явка на внеочередных выборах харьковского городского головы по состоянию на 20:00 составила 28,6% (погрешность — 1.1%). В 2015 году на местных выборах по состоянию на это же время явка составила 45,5% избирателей.

Как сообщал УНН, 31 октября в Харькове состоялось голосование на внеочередных выборах харьковского городского головы, которые были назначены в связи со смертью Геннадия Кернеса.

Украинские Национальные Новости

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