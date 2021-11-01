Результати виборів мера Харкова: Терехова оголосили переможцем

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"Ігор Терехов набрав 50,66% (146 240 голосів)", - сказала голова Харківської ТВК Олена Матвієнко.

Постанову, якою Терехова визнали обраним міським головою, підтримали одноголосно.

Нагадаємо

Громадянська мережа ОПОРА зафіксувала низьку явку на виборах міського голови Харкова.

За інформацією мережі, явка на позачергових виборах харківського міського голови станом на 20:00 склала 28,6% (похибка — 1.1%). У 2015 році на місцевих виборах станом на цей самий час явка становила 45,5% виборців.

Як повідомляв УНН, 31 жовтня у Харкові відбулося голосування на позачергових виборах харківського міського голови, які були призначені у зв’язку зі смертю Геннадія Кернеса.