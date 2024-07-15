Саммит НАТО был историческим и показал единство союзников, но Украина осталась недовольной из-за отсутствия приглашения к вступлению в альянс. Основной успех саммита заключался в том, что была четко идентифицирована главная угроза для Евроатлантического пространства - россия. Об этом сказал заместитель Главы МИД Украины Евгений Перебийнис во время круглого стола, передает корреспондент УНН.

Результаты Саммита НАТО можно оценить как успех. То, что этот саммит был историческим, не только с точки зрения того, что он юбилейный, но и с точки зрения, какие стратегические решения там обсуждались, - говорит Перебийнис.

Детали

По его мнению, самым главным было то, что саммит продемонстрировал единство союзников в вопросе идентификации самой большой угрозы для Евроатлантического пространства и главного врага - россии.

Или мы полностью удовлетворены результатами Саммита НАТО, как Украина - нет. Наши партнеры это понимают. Мы не можем быть полностью удовлетворены любыми результатами Саммитов НАТО, на которых не было принято решение о предоставлении Украине приглашения о вступлении, - добавляет он.

Напомним

Саммит НАТО в Вашингтоне не мог стать прорывом относительно членства Украины в Альянсе. Но улучшение координации между самими членами НАТО в помощи Украине будет означать, что будет больше самой помощи. Такое мнение высказал глава Института Американистики Владислав Фарапонов.