Результат финала ЛЧ решат мелкие детали - М.Пьянич

“Когда ты выходишь в финал, там тебя неизменно ждет битва с сильным противником. „Реал“ проводит отличный сезон и является действующим обладателем трофея. Он выиграл Лигу чемпионов год назад, поэтому нам будет противостоять великолепная команда, которая привыкла к таким матчам, турниров и таких исходов. Ожидаем упорной борьбы по всему полю и на каждой позиции. Будем готовиться лучше, но в финале победит сильнейший”, — рассказал босниец.

Также футболист сообщил рецепт победы над “Реалом”: “нужно сохранять спокойствие и оставаться в игре. Мы обладаем высоким классом, соперник тоже, поэтому нас всех ждет ожесточенная борьба. Результат финала решат мелкие детали. Мы сосредоточимся на себе и постараемся отвезти трофей домой. У „Реала“, как и в любой команды, есть свои слабости. Постараемся их использовать, а мастерства для этого у нас хватит”.

Добавим, что финальное противостояние команд состоится 3 июня в 21:45 в Кардиффе на стадионе “Миллениум”.