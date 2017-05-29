Результат фіналу ЛЧ вирішать дрібні деталі - М.П'яніч
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Півзахисник збірної Боснії та Герцеговини і туринського “Ювентусу” Міралем П’яніч висловив упевненість, що “Ювентусу” під силу обіграти “Реал” у фіналі Ліги чемпіонів, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
“Коли ти виходиш у фінал, там тебе незмінно чекає битва з сильним противником. „Реал“ проводить відмінний сезон і є чинним володарем трофею. Він виграв Лігу чемпіонів рік тому, тому нам буде протистояти чудова команда, яка звикла до таких матчів, турнірів і таких фіналів. Очікуємо впертої боротьби по всьому полю і на кожній позиції. Будемо готуватися якнайкраще, але в фіналі переможе найсильніший”, — розповів боснієць.
Також футболіст повідомив рецепт перемоги над “Реалом”: “потрібно зберігати спокій і залишатися в грі. Ми володіємо високим класом, суперник теж, тому нас всіх чекає запекла боротьба. Результат фіналу вирішать дрібні деталі. Ми зосередимося на собі і постараємося відвезти трофей додому. У „Реала“, як і у будь-якої команди, є свої слабкості. Постараємося їх використовувати, а майстерності для цього у нас вистачить”.
Додамо, що фінальне протистояння команд відбудеться 3-го червня о 21:45 в Кардіффі на стадіоні “Мілленіум”.