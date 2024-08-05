На Ореховском направлении за минувшие сутки украинские силы успешно отбили 7 вражеских штурмов, из которых пять произошли именно там. Потери позиций нет, а враг атакует малыми пехотными группами без бронетехники.

Об этом рассказал представитель ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, передает УНН.

Резких изменений в характере действий, в количестве войск противника и складов за это время не произошло. Признаков формирований наступательной группировки россиян не обнаружено - говорит Лиховой.

По его словам, за минувшие сутки было отражено 7 вражеских штурмов, а 5 из них происходили на Ореховском направлении.

«Потерь наших позиций нет, соответственно противник успеха также нет. Враг пытается проводить атакующие действия малыми пехотными группами, численностью до одного отделения без использования бронетехники», - говорит Лиховий.

Он отметил, что Гуляйпольское направление остается довольно спокойная стабильная обстановка, враг там больше не наступает.

За минувшие сутки, потери россиян в нашей операционной зоне составляет 80 человек, из которых 37 убитых и 47 раненых. По состоянию на сегодняшнее утро армия россиян «проредилась» на 25 человек, из них 14 убитых, 9 раненых и 2 сдались в плен. Вообще с начала месяца в плен попало 6 россиян и все на Ореховском направлении - добавил Лиховий.

Напомним,

Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий заявил, что у россиян не хватает ресурсов вести эффективное, масштабное наступление на южном направлении.