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Reuters: США и союзники оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму из-за нефтяных санкций против рф

Киев  •  УНН

02 декабрь 2023, 13:55  •  12762 просмотра

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США, ЕС и Великобритания призывают Либерию, Маршалловы острова и Панаму усилить надзор за судами, чтобы предотвратить транспортировку под их флагами российской нефти, цена на которую превышает потолок цен

США, ЕС и Великобритания давят на Либерию, Маршалловы острова и Панаму, чтобы они усилили надзор за судами под их флагами, чтобы гарантировать, что они не перевозят российскую нефть, проданную выше потолка цен, со ссылкой на источник 1 декабря сообщило Reuters, пишет УНН

Детали

На фоне введенного потолка цен на российскую нефть, транспортируемую по морю, россии все чаще приходится пользоваться так называемым "теневым флотом" старых танкеров, чтобы перевозить нефть и избегать ограничений. Этот флот транспортирует нефть в страны, включая Китай и Индию, гораздо дальше, чем традиционная клиентская база ha, и значительно увеличивает расходы на доставку, указывает издание.

Панама, Республика Маршалловы Острова и Либерия позволили некоторым из этих кораблей ходить под их флагами, по данным разведки Lloyd's List Intelligence и нефтяных аналитиков. Эта практика, известная как "перепрыгивание под флаг", позволяет некоторым подставным компаниям, которые были созданы для торговли российской нефтью, плавать на кораблях под этими флагами и уклоняться от санкций, отмечает издание.

Разведка Lloyd's List Intelligence заявила, что почти 40% из примерно 535 танкеров "теневого флота" зарегистрированы через компании, зарегистрированные на Маршалловых островах.

Письма предупреждают три страны о все более частом обходе потолка цен G7 на российскую нефть и о высоком уровне риска, связанном с судами, которые не имеют западной страховки и других услуг и ищут другие флаги, сообщил источник. Сами три страны не находятся под угрозой российских санкций, пишет издание.

Цель давления, как сообщается, заключается не в том, чтобы уменьшить количество судов, перевозящих российскую нефть по воде, а в том, чтобы ужесточить соблюдение потолка цен и сделать для рф дороже транспортировку нефти без использования западных транспортных служб. Также, как указано, есть стремление дать рычаги влияния странам, которые покупают нефть вне коалиции по потолку цен, чтобы получить нефть из рф по сниженным ценам.

Источник добавил, что Панама традиционно реагирует на запросы США по борьбе с незаконной деятельностью.

Группа просит Либерию и Маршалловы Острова повысить осведомленность среди участников рынка о том, что их флаг не должен использоваться для танкеров, которые перевозят нефть по цене выше потолка цен в 60 долларов.

Письма подписали Линдси Уайт, глава отдела международных финансов Министерства финансов Великобритании, Джон Берриган, руководитель подразделения финансовых услуг Европейской комиссии, и Брайан Нельсон, главный чиновник по вопросам финансирования терроризма в Министерстве финансов США, сообщил источник.

Reuters не видел этих писем. Министерство финансов США, посольство Великобритании в Вашингтоне и представительство ЕС в США не сразу ответили на запросы о комментариях.

Дополнение

Потолок цен, целью которого является сокращение экспортных доходов рф при сохранении поставок нефти в мире, был введен в конце 2022 года, но вступил в силу лишь недавно.

Этот механизм запрещает западным компаниям предоставлять услуги для деятельности в море, такие как транспортировка, страхование и финансирование, которые способствуют торговле российской нефтью, продаваемой сверх потолка цен.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
Reuters: США та союзники тиснуть на Ліберію, Маршаллові острови та Панаму через нафтові санкції проти рф
Reuters: US, allies press Liberia, Marshall Islands, Panama over oil sanctions against Russia
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