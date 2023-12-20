Reuters: со следующего года Китай ожидает замедление добычи нефти в Китае
Киев • УНН
Ожидается, что в следующем году добыча нефти в Китае замедлится, что потенциально увеличит его зависимость от импорта. Добыча сталкивается с проблемами, связанными со зрелыми нефтяными месторождениями и сложностью разработки новых запасов.
Со следующего года в Китае ожидается снижение темпов добычи нефти, поскольку на старых месторождениях компаниям придется добывать уже сланцевые и сверхглубокие запасы. Об этом со ссылкой на Reuters, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Китай является крупнейшим в мире импортером сырой нефти. Вместе с тем, согласно статистическому обзору EI World Energy, Пекин был шестым по величине производителем сырой нефти в мире в прошлом году.
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На следующий год аналитики и агентства разделились во мнениях относительно перспектив: прогнозы варьируются от падения добычи на целых 31 000 баррелей в сутки до увеличения до 60 000 баррелей в сутки, замедления роста, которое, вероятно, усилит зависимость Китая от импорта.
Большинство нефтяных месторождений Китая находятся в зрелой фазе, сталкиваясь с естественным снижением добычи, (тогда как) дефицит значительных новых открытий создает проблему для поддержания долгосрочного роста добычи текущими темпами
В издании отметили, что после падения добычи на 12% в период с 2015 по 2018 год национальные нефтяные компании Sinopec Corp, PetroChina и CNOOC Ltd вложили деньги в увеличение добычи на существующих месторождениях и разведку новых.
Благодаря этому с 2018 года внутренняя добыча нефти росла в среднем на 2% в год.
Дополнение
По данным Национального управления энергетики (NEA), добыча Китая из морских месторождений составила 58 миллионов метрических тонн в 2022 году, что составляет 60% общего прироста добычи в стране.
Кроме того, ежегодная добыча сланцевой нефти в Китае превысила 3 миллиона тонн в 2022 году, что почти в четыре раза больше, чем в 2018 году.
В то же время аналитики уверены, что из-за сложности разведки таких скважин добыча нефти в Китае вряд ли будет поддерживать рост.
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В частности, консалтинговая компания прогнозирует, что внутреннее производство упадет на 0,8% до 3,94 млн баррелей в сутки в следующем году с медленным снижением в последующие годы.
В то же время Rystad прогнозирует рост на 1% с 2023 года до 4,22 млн баррелей в сутки в следующем году, хотя они менее оптимистичны относительно роста после 2024 года.
Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает роста добычи на 1,4% до 4,36 млн баррелей в сутки.
Аналитики убеждены, что сейчас китайским компаниям приходится гнаться за "фруктами, висящими слишком высоко". В частности, по оценкам PetroChina, в одном из регионов до сих пор есть около 7,3 миллиарда баррелей нефти, но высокие расходы означают, что лишь небольшая часть этой нефти сейчас является коммерчески жизнеспособной.
Напомним,
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Reuters: со следующего года Китай ожидает замедление добычи нефти в Китае
Ожидается, что в следующем году добыча нефти в Китае замедлится, что потенциально увеличит его зависимость от импорта. Добыча сталкивается с проблемами, связанными со зрелыми нефтяными месторождениями и сложностью разработки новых запасов.
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