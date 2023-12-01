Отдельные представители ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти, тем не менее - цены на нефть падают

Только 6 государств из 20 стран, входящих в расширенный нефтяной картель ОПЕК+ согласились на предложение рф и Саудовской Аравии значительно сократить добычу нефти. Между тем, цены на нефть в конце недели продолжили снижение. Об этом пишет сеть службы новостей Tagesschau, сообщает УНН.

Детали

Как указывает издание, недавняя встреча ОПЕК+ не принесла участникам нефтяного картеля тех результатов, на которые они надеялись, поскольку цены на нефть в конце недели продолжили снижение: утром баррель (159 литров) североморской марки Brent стоил 80,68 доллара, что на 18 центов меньше, чем накануне. Причины падения цен на нефть, несмотря на дефицит предложения, вероятно связаны с тем, что не все 20 стран ОПЕК+ участвуют в сокращении поставок. Только шесть государств расширенного нефтяного картеля ОПЕК+ согласились на предложение россии и Саудовской Аравии значительно сократить добычу нефти, что могло бы повысить цены на нефть.

Справка

Недавно десять стран Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и десять других стран ОПЕК+ согласовали свои плановые показатели добычи, чтобы контролировать цены. В группе доминируют россия и Саудовская Аравия. На членов организации приходится около 40 процентов мировых поставок нефти.

Сейчас добыча нефти находится на рекордном уровне. Это поддерживает относительно низкие цены на нефть, что способствует экономическому росту, но затрудняет усилия по защите климата.

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Дополнение

В то время как члены ОПЕК+ не считают согласованное сокращение добычи обязательным к исполнению, добыча нефти в США растет. Добыча сырой нефти в США, как указывает Tagesschau, находится на историческом максимуме - 13,2 млн баррелей в день. Более того, - благодаря гидроразрыва пластов США могут добывать больше нефти, чем любая другая страна мира.

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