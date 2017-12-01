Решмедилова: низкие социальные стандарты - это слабое место политики Гройсмана

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 74471 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 63062 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 70640 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 78540 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117021 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114867 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143321 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107372 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108800 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113349 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Решмедилова: низкие социальные стандарты - это слабое место политики Гройсмана

Решмедилова: низкие социальные стандарты - это слабое место политики Гройсмана

Киев  •  УНН

 • 20192 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сегодня под стенами Кабмина состоялся митинг левых сил во главе с нардепом Сергеем Каплиным. Митингующие стоят под флагами Социалистической партии Украины, Социал-демократической партии, Партии пенсионеров и Рабочей партии. Они требовали от Правительства повышение уровня минимальных зарплат и пенсий, передает УНН.

“От меня уже прятался Азаров, я отправил в отставку Яценюка, я достану и Гройсмана, если не будут выполнены наши бюджетные требования. Мы сегодня начали борьбу за деньги для простых людей. Я приду с нашими требованиями на заседание правительства, когда бы оно не состоялось, и буду ходить на каждое, до принятия бюджета. Деньги на 5 000 гривен минимальной пенсии и 10 000 грн зарплаты есть и мы покажем, где их взять!”, — заявил председатель СПУ Каплин.

В своём блоге “Бюджетный ультиматум, или как закалялся „левый“ электорат” политолог Александра Решмедилова называет низкие социальные стандарты одним из слабых мест политики Гройсмана. В то же время, по мнению Решмедиловой, тема улучшения соцстандартов может быть решена другими политическими силами: “... сейчас всё более очевидна нарастающая схватка касающаяся социальных стандартов и прав граждан. Эту тему уже пытаются оседлать набирающие популярность разнообразие силы левого толка. Так к примеру председатель СПУ Сергей Каплин уже требует от Владимира Борисовича сделать минимальную зарплату в размере 10 000 грн, а минимальную пенсию — 5 000 грн”.

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