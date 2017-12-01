Решмедилова: низкие социальные стандарты - это слабое место политики Гройсмана

“От меня уже прятался Азаров, я отправил в отставку Яценюка, я достану и Гройсмана, если не будут выполнены наши бюджетные требования. Мы сегодня начали борьбу за деньги для простых людей. Я приду с нашими требованиями на заседание правительства, когда бы оно не состоялось, и буду ходить на каждое, до принятия бюджета. Деньги на 5 000 гривен минимальной пенсии и 10 000 грн зарплаты есть и мы покажем, где их взять!”, — заявил председатель СПУ Каплин.

В своём блоге “Бюджетный ультиматум, или как закалялся „левый“ электорат” политолог Александра Решмедилова называет низкие социальные стандарты одним из слабых мест политики Гройсмана. В то же время, по мнению Решмедиловой, тема улучшения соцстандартов может быть решена другими политическими силами: “... сейчас всё более очевидна нарастающая схватка касающаяся социальных стандартов и прав граждан. Эту тему уже пытаются оседлать набирающие популярность разнообразие силы левого толка. Так к примеру председатель СПУ Сергей Каплин уже требует от Владимира Борисовича сделать минимальную зарплату в размере 10 000 грн, а минимальную пенсию — 5 000 грн”.