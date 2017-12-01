Решмеділова: низькі соціальні стандарти - це слабке місце політики Гройсмана

"Від мене вже ховався Азаров, я відправив у відставку Яценюка, я дістану і Гройсмана, якщо не будуть виконані наші бюджетні вимоги. Ми сьогодні почали боротьбу за гроші для простих людей. Я прийду з нашими вимогами на засідання уряду, коли б вони не відбулися, і буду ходити на кожне, до прийняття бюджету. Гроші на 5 000 гривень мінімальної пенсії та 10 000 грн зарплати є і ми покажемо, де їх взяти! ", - заявив голова СПУ Каплін.

У своєму блозі "Бюджетний ультиматум, або як гартувався "лівий" електорат" політолог Олександра Решмеділова називає низькі соціальні стандарти одним із слабких місць політики Гройсмана. У той же час, на думку Решмеділової, тема поліпшення соцстандартів може бути вирішена іншими політичними силами: "... зараз все більш очевидна наростаюча сутичка стосується соціальних стандартів і прав громадян. Цю тему вже намагаються осідлати сили різноманітні лівого спрямування, що набирають популярність. Так наприклад голова СПУ Сергій Каплін вже вимагає від Володимира Борисовича зробити мінімальну зарплату в розмірі 10 000 грн, а мінімальну пенсію - 5 000 грн".