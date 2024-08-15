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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Репрессии и распространение пропаганды на оккупированных территориях Украины: рф продолжает уничтожение украинской идентичности

Репрессии и распространение пропаганды на оккупированных территориях Украины: рф продолжает уничтожение украинской идентичности

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 02:28  •  11415 просмотра

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Оккупационная власть рф активно внедряет политику уничтожения украинской идентичности на захваченных территориях. Проводятся репрессии, русификация, экономическое истощение и распространение пропаганды.

С началом полномасштабного вторжения и захвата части территорий Украины в 2022 году оккупационная власть через свои фейковые администрации начала активно внедрять политику деструктивного влияния на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Ценр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что, такие меры направлены на изменение национальной идентичности, уничтожение украинской культуры, языка и исторической памяти, а также на экономическое и социальное истощение регионов.

В ЦНС отмечают, что главной задачей для оккупантов является уничтожение украинской идентичности и культуры. ""Культурное" влияние - это одно из основных направлений деструктивной политики".

российская оккупационная власть вводит принудительную русификацию, запрещая украинский язык в образовательных учреждениях, заменяя его русским. Проводятся мероприятия по ликвидации украинских культурных институтов, в частности библиотек, музеев, культурных центров, а также переписывание учебников, в которых история Украины искажается или трактуется в выгодном для врага порядке,

- говорится в сообщении.

Также оккупанты прибегают к репрессиям и запугиванию местного населения. Россияне используют методы запугивания и репрессий против местного населения, которое поддерживает Украину и помогает Силам обороны Украины.

Массово проводятся аресты активистов, волонтеров, представителей местных органов власти и лиц, которые выражают несогласие с оккупационным режимом. За любые проявления украинского патриотизма, такие как использование национальной символики или участие в проукраинских акциях, граждане могут подвергаться арестам, давлению и физическому насилию,

- подчеркивают в ЦНС.

На ВОТ Украины враг активно распространяет пропаганду Кремля и проводит информационные кампании.

российская оккупационная власть активно ведет информационную войну на временно оккупированных территориях. Используя подконтрольные СМИ и создавая новые, кремль распространяет пропаганду, которая искажает реальную картину событий, навязывает пророссийские нарративы, демонизирует украинскую власть и западные страны. Кроме этого блокируются украинские информационные ресурсы, что значительно усложняет доступ населения к объективной информации из официальных источников,

- добавляют в ведомстве.

Еще одним методом деструктивного воздействия является экономическое истощение. Кремлевские приспешники систематически разрушают экономический потенциал оккупированных регионов Украины, что ведет к их полному истощению.

Вывоз промышленного оборудования, сырья и других ресурсов в россию, разрушение инфраструктуры и лишение возможности вести предпринимательскую деятельность приводят к упадку локальной экономики. Вследствие этого растет безработица, бедность и социальная напряженность, а следовательно и зависимость местного населения от оккупационной администрации,

- говорится в сообщении Центра нацсопротивления.

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Также, оккупанты проводят принудительное переселение для обеспечения демографической политики. То есть российская оккупационная власть принуждает к переселению жителей оккупированных территорий на территорию россии, а их заменяет россиянами. Это способствует демографическим изменениям, которые имеют целью изменение этнического состава региона и усиление контроля над ним.

Отметим, что захват россией украинских территорий сопровождается широкомасштабными мероприятиями деструктивного влияния, направленными на уничтожение украинской национальной идентичности, истощение экономического и социального потенциала регионов и навязывание пророссийских нарративов и идентичности,

- подчеркивают в ЦНС.

Оккупанты завозят на ВОТ гастролеров из рф ко дню празднования "дня флага"14 августа 2024, 12:11 • 20807 просмотров

Ольга Розгон

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