Репрессии и распространение пропаганды на оккупированных территориях Украины: рф продолжает уничтожение украинской идентичности

С началом полномасштабного вторжения и захвата части территорий Украины в 2022 году оккупационная власть через свои фейковые администрации начала активно внедрять политику деструктивного влияния на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Ценр национального сопротивления, пишет УНН.

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Отмечается, что, такие меры направлены на изменение национальной идентичности, уничтожение украинской культуры, языка и исторической памяти, а также на экономическое и социальное истощение регионов.

В ЦНС отмечают, что главной задачей для оккупантов является уничтожение украинской идентичности и культуры. ""Культурное" влияние - это одно из основных направлений деструктивной политики".

российская оккупационная власть вводит принудительную русификацию, запрещая украинский язык в образовательных учреждениях, заменяя его русским. Проводятся мероприятия по ликвидации украинских культурных институтов, в частности библиотек, музеев, культурных центров, а также переписывание учебников, в которых история Украины искажается или трактуется в выгодном для врага порядке, - говорится в сообщении.

Также оккупанты прибегают к репрессиям и запугиванию местного населения. Россияне используют методы запугивания и репрессий против местного населения, которое поддерживает Украину и помогает Силам обороны Украины.

Массово проводятся аресты активистов, волонтеров, представителей местных органов власти и лиц, которые выражают несогласие с оккупационным режимом. За любые проявления украинского патриотизма, такие как использование национальной символики или участие в проукраинских акциях, граждане могут подвергаться арестам, давлению и физическому насилию, - подчеркивают в ЦНС.

На ВОТ Украины враг активно распространяет пропаганду Кремля и проводит информационные кампании.

российская оккупационная власть активно ведет информационную войну на временно оккупированных территориях. Используя подконтрольные СМИ и создавая новые, кремль распространяет пропаганду, которая искажает реальную картину событий, навязывает пророссийские нарративы, демонизирует украинскую власть и западные страны. Кроме этого блокируются украинские информационные ресурсы, что значительно усложняет доступ населения к объективной информации из официальных источников, - добавляют в ведомстве.

Еще одним методом деструктивного воздействия является экономическое истощение. Кремлевские приспешники систематически разрушают экономический потенциал оккупированных регионов Украины, что ведет к их полному истощению.

Вывоз промышленного оборудования, сырья и других ресурсов в россию, разрушение инфраструктуры и лишение возможности вести предпринимательскую деятельность приводят к упадку локальной экономики. Вследствие этого растет безработица, бедность и социальная напряженность, а следовательно и зависимость местного населения от оккупационной администрации, - говорится в сообщении Центра нацсопротивления.

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Также, оккупанты проводят принудительное переселение для обеспечения демографической политики. То есть российская оккупационная власть принуждает к переселению жителей оккупированных территорий на территорию россии, а их заменяет россиянами. Это способствует демографическим изменениям, которые имеют целью изменение этнического состава региона и усиление контроля над ним.

Отметим, что захват россией украинских территорий сопровождается широкомасштабными мероприятиями деструктивного влияния, направленными на уничтожение украинской национальной идентичности, истощение экономического и социального потенциала регионов и навязывание пророссийских нарративов и идентичности, - подчеркивают в ЦНС.

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