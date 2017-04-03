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Ремонтные бригады не смогли восстановить электроснабжение в Авдеевке

Ремонтные бригады не смогли восстановить электроснабжение в Авдеевке

Киев • УНН

 • 7737 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Ремонтные бригады не смогли восстановить электроснабжение в Авдеевке из-за отсутствия гарантий рeжима тишины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter, передает УНН.

"По состоянию на 18.00 ремонтные бригады не смогли восстановить электроснабжение из-за отсутствия гарантий режима тишины со стороны ОРДО", - говорится в сообщении МинТОТ.

# Авдеевка состоянию на18.00рeмонтни бригады нe смогли восстановить eлeктропостачання чeрeз отсутствие гарантий рeжиму тишины со стороны ОРДО

- МТОТ (@mtot_gov_ua) 3 апреля 2017

Напомним, на семь часов утра 3 апреля централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствовало.

Как сообщал УНН, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.

Также напомним, 2 апреля электроснабжение в Авдеевке восстановить не удалось.

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