Ремонтные бригады не смогли восстановить электроснабжение в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Ремонтные бригады не смогли восстановить электроснабжение в Авдеевке из-за отсутствия гарантий рeжима тишины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий в Twitter, передает УНН.
"По состоянию на 18.00 ремонтные бригады не смогли восстановить электроснабжение из-за отсутствия гарантий режима тишины со стороны ОРДО", - говорится в сообщении МинТОТ.
# Авдеевка состоянию на18.00рeмонтни бригады нe смогли восстановить eлeктропостачання чeрeз отсутствие гарантий рeжиму тишины со стороны ОРДО- МТОТ (@mtot_gov_ua) 3 апреля 2017
Напомним, на семь часов утра 3 апреля централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствовало.
Как сообщал УНН, 29 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии электропередач 110 кВ, что привело к прекращению электроснабжения города Авдеевка, Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают город водой и теплоснабжением.
Также напомним, 2 апреля электроснабжение в Авдеевке восстановить не удалось.