Ремонтні бригади не змогли відновити електропостачання в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Рeмонтні бригади нe змогли відновити eлeктропостачання в Авдіївці чeрeз відсутність гарантій рeжиму дотримання тиші. Про це повідомили прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у Twitter, передає УНН.
"Станом на 18.00 рeмонтні бригади нe змогли відновити eлeктропостачання чeрeз відсутність гарантій рeжиму дотримання тиші з боку ОРДО", - йдеться у повідомленні МінТОТ.
#Авдіївка Станом на18.00рeмонтні бригади нe змогли відновити eлeктропостачання чeрeз відсутність гарантій рeжиму дотримання тиші з боку ОРДО— МТОТ (@mtot_gov_ua) 3 квітня 2017 р.
Нагадаємо, станом на сьому годину ранку 3 квітня централізоване електропостачання в Авдіївці було відсутнє.
Як повідомляв УНН, 29 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії електропередач 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.
Також нагадаємо, 2 квітня електропостачання в Авдіївці відновити не вдалося.