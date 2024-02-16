Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
  •  30292 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
  •  130515 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  215354 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  232626 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  200860 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Эксклюзив
Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  198477 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  211168 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  246714 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

Эксклюзив
Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  247926 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  231964 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Киев  •  УНН

16 февраль 2024, 07:27  •  30292 просмотра

Read in English

Группа компаний "Автострада" сейчас за свой счет проводит восстановительные работы на участке тоннеля синей ветки киевского метрополитена.

Группа компаний "Автострада" выполняет сейчас все работы по аварийному участку "синей ветки" столичного метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская", за счет собственных средств. При этом выполнено, в частности, ограждение строительной площадки, временное усиление свода тоннеля. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в КП "Киевский метрополитен".

Детали

"По состоянию на 8 февраля 2024 года подрядчик, ООО "Группа компаний "Автострада", выполняет все работы за счет собственных средств. Взаиморасчеты между КП "Киевский метрополитен" и ООО "Группа компаний "Автострада" не проводились. При этом выполнено ограждение строительной площадки, временное усиление свода тоннеля, перекладка инженерных сетей ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", АО "Укртелеком" и КП "Киевпастранс", устройство разгрузочных плит", - говорится в ответе на запрос.

Также в "Киевском метрополитене" отметили, что окончательная стоимость выполнения проектных, подготовительных и строительных восстановительных работ по капитальному ремонту, а также срок возобновления движения поездов между станциями "Лыбедская" - "Демеевская" Оболонского-Теремковской линии будут определены после утверждения установленным порядком разработанной проектной документации.

"КП "Киевский метрополитен" прилагается максимум усилий для проведения восстановительных работ в кратчайшие сроки", - отмечается в ответе на запрос.

С 18 декабря заработала система компенсации поездок из-за вынужденных пересадок на станции метро "Лыбедская".

Коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр" сообщило журналисту УНН в ответ на запрос, что по состоянию на 8 февраля 2024 года пользователям (пассажирам), которые использовали для оплаты проезда на определенных решением № 7532/7573 маршрутах транспортную карточку, зарегистрированную в АСОП, возвращено 756 628 поездок.

Дополнение

В начале декабря произошла разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена. Поэтому 6 станций "синей ветки" метро были закрыты минимум на 6 месяцев.

Впоследствии между станциями "Теремки" и "Демеевская" в Киеве заработало "челночное движение" поездов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что до конца лета планируется возобновить движение по синей ветке метрополитена от станции "Теремки" до "Демеевская", которая сейчас закрыта из-за проблем с тоннелем.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоКиев
Ремонт "синьої гілки" столичного метро: на якому етапі роботи
Repair of the "blue line" of the Kyiv metro: at what stage of work
Новости по теме

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Группа компаний "Автострада" сейчас за свой счет проводит восстановительные работы на участке тоннеля синей ветки киевского метрополитена.

Общество •   •  30292 просмотра
Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Враг атаковал прифронтовую ТЭС, дефицита электричества нет - Минэнерго

Враг атаковал прифронтовую ТЭС, но никто не пострадал, генерация достаточная и энергосистема остается сбалансированной.

Война •   •  10238 просмотра
Враг атаковал прифронтовую ТЭС, дефицита электричества нет - Минэнерго

"Ситуация критическая" - Кирби заявил об угрозе захвата Авдеевки

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предупредил, что Авдеевка в Донецкой области рискует перейти под контроль России из-за того, что у украинских сил заканчиваются артиллерийские боеприпасы.

Война •   •  14272 просмотра
"Ситуация критическая" - Кирби заявил об угрозе захвата Авдеевки

Убил соседа из-за громкой музыки: в Киеве мужчине грозит 15 лет за решеткой

В Киеве арестовали мужчину по подозрению в смертельном ножевом ранении соседа после драки, вспыхнувшей из-за громкой музыки.

Киев •   •  13908 просмотра
Убил соседа из-за громкой музыки: в Киеве мужчине грозит 15 лет за решеткой

Генштаб об Авдеевском направлении: осуществляется маневр войсками и плановое усиление подразделений

Украинские защитники продолжают сдерживать российские войска, которые пытаются окружить Авдеевку.

Война •   •  15886 просмотра
Генштаб об Авдеевском направлении: осуществляется маневр войсками и плановое усиление подразделений

Несмотря на удаленность фронта: Андрющенко сообщил о новой линии укреплений оккупантов

По словам советника городского головы Мариуполя, россияне строят новые укрепления от Никольского в Мариупольском районе до Бердянска в Запорожской области.

Война •   •  19248 просмотра
Несмотря на удаленность фронта: Андрющенко сообщил о новой линии укреплений оккупантов

Один погибший, трое раненых - последствия вражеских атак на Донецкую область за сутки

В результате российских обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки погиб 1 мирный житель в Заре, еще 3 получили ранения.

Война •   •  18950 просмотра
Один погибший, трое раненых - последствия вражеских атак на Донецкую область за сутки

В результате ракетной атаки на Запорожье ранены шесть человек, за сутки враг обстрелял область более 170 раз

Шесть человек получили ранения в Запорожье в результате трех ракетных ударов российских войск, которые за минувшие сутки совершили более 170 обстрелов по Запорожской области.

Война •   •  18185 просмотра
В результате ракетной атаки на Запорожье ранены шесть человек, за сутки враг обстрелял область более 170 раз

Полтавская область ночью подверглась ракетной атаке рф, попадание на открытой территории - ОВА

Российская ракета попала в открытую местность в Миргородском районе Полтавской области в Украине, в результате чего никто не пострадал.

Война •   •  19558 просмотра
Полтавская область ночью подверглась ракетной атаке рф, попадание на открытой территории - ОВА

Вражеский удар КАБами по Харьковской области: среди трех жертв несовершеннолетняя - ОВА

Российские войска обстреляли село в Харьковской области, попав в гражданский автомобиль и убив трех человек.

Война •   •  18246 просмотра
Вражеский удар КАБами по Харьковской области: среди трех жертв несовершеннолетняя - ОВА