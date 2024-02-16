Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
Киев • УНН
Группа компаний "Автострада" сейчас за свой счет проводит восстановительные работы на участке тоннеля синей ветки киевского метрополитена.
Группа компаний "Автострада" выполняет сейчас все работы по аварийному участку "синей ветки" столичного метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская", за счет собственных средств. При этом выполнено, в частности, ограждение строительной площадки, временное усиление свода тоннеля. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в КП "Киевский метрополитен".
Детали
"По состоянию на 8 февраля 2024 года подрядчик, ООО "Группа компаний "Автострада", выполняет все работы за счет собственных средств. Взаиморасчеты между КП "Киевский метрополитен" и ООО "Группа компаний "Автострада" не проводились. При этом выполнено ограждение строительной площадки, временное усиление свода тоннеля, перекладка инженерных сетей ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", АО "Укртелеком" и КП "Киевпастранс", устройство разгрузочных плит", - говорится в ответе на запрос.
Также в "Киевском метрополитене" отметили, что окончательная стоимость выполнения проектных, подготовительных и строительных восстановительных работ по капитальному ремонту, а также срок возобновления движения поездов между станциями "Лыбедская" - "Демеевская" Оболонского-Теремковской линии будут определены после утверждения установленным порядком разработанной проектной документации.
"КП "Киевский метрополитен" прилагается максимум усилий для проведения восстановительных работ в кратчайшие сроки", - отмечается в ответе на запрос.
С 18 декабря заработала система компенсации поездок из-за вынужденных пересадок на станции метро "Лыбедская".
Коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр" сообщило журналисту УНН в ответ на запрос, что по состоянию на 8 февраля 2024 года пользователям (пассажирам), которые использовали для оплаты проезда на определенных решением № 7532/7573 маршрутах транспортную карточку, зарегистрированную в АСОП, возвращено 756 628 поездок.
Дополнение
В начале декабря произошла разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена. Поэтому 6 станций "синей ветки" метро были закрыты минимум на 6 месяцев.
Впоследствии между станциями "Теремки" и "Демеевская" в Киеве заработало "челночное движение" поездов.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что до конца лета планируется возобновить движение по синей ветке метрополитена от станции "Теремки" до "Демеевская", которая сейчас закрыта из-за проблем с тоннелем.
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
Группа компаний "Автострада" сейчас за свой счет проводит восстановительные работы на участке тоннеля синей ветки киевского метрополитена.
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