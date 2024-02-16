Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Группа компаний "Автострада" выполняет сейчас все работы по аварийному участку "синей ветки" столичного метрополитена между станциями "Лыбедская" и "Демеевская", за счет собственных средств. При этом выполнено, в частности, ограждение строительной площадки, временное усиление свода тоннеля. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в КП "Киевский метрополитен".

Детали

"По состоянию на 8 февраля 2024 года подрядчик, ООО "Группа компаний "Автострада", выполняет все работы за счет собственных средств. Взаиморасчеты между КП "Киевский метрополитен" и ООО "Группа компаний "Автострада" не проводились. При этом выполнено ограждение строительной площадки, временное усиление свода тоннеля, перекладка инженерных сетей ЧАО "ДТЭК Киевские электросети", АО "Укртелеком" и КП "Киевпастранс", устройство разгрузочных плит", - говорится в ответе на запрос.

Также в "Киевском метрополитене" отметили, что окончательная стоимость выполнения проектных, подготовительных и строительных восстановительных работ по капитальному ремонту, а также срок возобновления движения поездов между станциями "Лыбедская" - "Демеевская" Оболонского-Теремковской линии будут определены после утверждения установленным порядком разработанной проектной документации.

"КП "Киевский метрополитен" прилагается максимум усилий для проведения восстановительных работ в кратчайшие сроки", - отмечается в ответе на запрос.

С 18 декабря заработала система компенсации поездок из-за вынужденных пересадок на станции метро "Лыбедская".

Коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр" сообщило журналисту УНН в ответ на запрос, что по состоянию на 8 февраля 2024 года пользователям (пассажирам), которые использовали для оплаты проезда на определенных решением № 7532/7573 маршрутах транспортную карточку, зарегистрированную в АСОП, возвращено 756 628 поездок.

Дополнение

В начале декабря произошла разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена. Поэтому 6 станций "синей ветки" метро были закрыты минимум на 6 месяцев.

Впоследствии между станциями "Теремки" и "Демеевская" в Киеве заработало "челночное движение" поездов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что до конца лета планируется возобновить движение по синей ветке метрополитена от станции "Теремки" до "Демеевская", которая сейчас закрыта из-за проблем с тоннелем.