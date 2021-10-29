Рекордная взятка для НАБУ и САП: завершили расследование против Злочевского

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“27 октября 2021 года по делу о возможном соучастии в предоставлении неправомерной выгоды заместителю Генерального прокурора — руководителю САП, подозреваемым в которой является бывший министр экологии, сторона защиты детективов НАБ Украины сообщила об открытии материалов досудебного расследования и возможности ознакомиться с ними, начиная с 28 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Учитывая осуществление в отношении подозреваемого специального досудебного расследования, как указано, об открытии материалов проинформирован его защитник. Решение о завершении досудебного расследования принято процессуальным руководителем - прокурором САП.

Контекст

12 июня 2020 года детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП "на горячем" задержана группа лиц, пытавшихся передать неправомерную выгоду в 5 млн дол. США руководству антикоррупционных органов. Деньги назначались на закрытие уголовного производства по подозрению экс-министра экологии, которое осенью 2019 года Генеральная прокуратура передала в Национальное бюро по подследственности.

Среди задержанных — первый заместитель начальника ГУ ГНС в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича и бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии.

1 июля 2020 года сообщено о подозрении в организации предоставления неправомерной выгоды заместителю Генерального прокурора — руководителю САП и директору НАБУ бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины. Ему инкриминировано деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 27 – ч. 4 ст. 369 УК Украины. В дальнейшем по разрешению следователя судьи в отношении него осуществлялось специальное досудебное расследование.