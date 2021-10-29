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Рекордний хабар для НАБУ і САП: завершили розслідування проти Злочевського

Київ • УНН

 • 16908 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. НАБУ і САП завершили досудове розслідування проти колишнього міністра екології Миколи Злочевського. З 28 жовтня стороні захисту відкрили матеріали слідства перед складанням обвинувального акту. Про це повідомили в САП, пише УНН.

Рекордний хабар для НАБУ і САП: завершили розслідування проти Злочевського

Цитата:

“27 жовтня 2021 року у справі про можливу співучасть в наданні неправомірної вигоди заступнику Генерального прокурора — керівнику САП, підозрюваним у якій є колишній міністр екології, стороні захисту детективами НАБ України повідомлено про відкриття матеріалів досудового розслідування та можливість ознайомитися з ними, починаючи з 28 жовтня 2021 року”, — йдеться в повідомленні.

З огляду на здійснення щодо підозрюваного спеціального досудового розслідування, як вказано, про відкриття матеріалів поінформовано його захисника. Рішення про завершення досудового розслідування прийнято процесуальним керівником — прокурором САП.

Контекст

12 червня 2020 року детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП “на гарячому” затримано групу осіб, які намагалися передати неправомірну вигоду у 5 млн дол. США керівництву антикорупційних органів. Гроші призначалися на закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології, яке восени 2019 року Генеральна прокуратура передала до Національного бюро за підслідністю.

Серед затриманих осіб — перший заступник начальника ГУ ДПС у місті Києві, один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича та колишній керівник одного з департаментів ДФС України, довірена особу ексміністра екології.

1 липня 2020 року повідомлено про підозру в організації надання неправомірної вигоди заступнику Генерального прокурора — керівнику САП та директору НАБУ колишньому міністру екології та природних ресурсів України. Йому інкриміновано діяння, передбачене ч. 3 ст. 27 — ч. 4 ст. 369 КК України. В подальшому за дозволом слідчого судді щодо нього здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

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