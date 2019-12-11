Рекордный гол нападающего "Барселоны" выбил "Интер" из розыгрыша Лиги чемпионов

Все было в руках "Интера", но немотивированная "Барселона" даже наполовину резервным составом оказалась сильнее и отправила команду Антонио Конте в Лигу Европы.

Примечательно, что решающий мяч забил вышедший на замену 17-летний Фати, который стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов. До этого в рамке ворот мы ланцив отличился Перез, а за "Интер" забил Лукаку - 2:1.

Добавим, что каталонцы финишировали первыми в квартете F - 14 очков, "Интер" третий - 7.