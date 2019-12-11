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Рекордний гол нападника "Барселони" вибив "Інтер" з розіграшу Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 17290 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. У зустрічі 6 туру групової стадії Ліги чемпіонів міланський "Інтер" боровся за путівку в плей-офф турніру у домашній грі з каталонською "Барселоною", передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Все було в руках "Інтера", але невмотивована "Барселона" навіть наполовину резервним складом виявилася сильнішою і відправила команду Антоніо Конте в Лігу Європи УЄФА.

Примітно, що вирішальний м'яч забив вийшов на заміну 17-річний Фаті, який став наймолодшим автором гола в історії Ліги чемпіонів. До цього в рамці воріт мі ланців відзначився Перез, а за "Інтер" забив Лукаку – 2:1.

Додамо, що каталонці фінішували першими у квартеті F – 14 очок, "Інтер" третій – 7.

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