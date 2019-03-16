Реконструкция Шулявского моста: опубликованы изменения в работе наземного общественного транспорта

“С 17 марта 2019 в связи с проведением работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. Вадима Гетьмана — Александра Довженко и просп. Победы (Шулявский путепровод) закрывается движение троллейбусов маршрутов №№ 22, 27, 42 и вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта. Об этом сообщили в КП “Киевпастранс”, — указано в сообщении.

Итак, изменения коснутся:



троллейбусов маршрута № 21К “Ул. Кадетский гай — Индустриальный путепровод”;



троллейбусов маршрута № 22к “Международный аэропорт „Киев“ („Жуляны“) — Индустриальный путепровод”;



троллейбусов маршрута № 27к “Зал. ст. „Киев — Волынский“ — Индустриальный путепровод”;



троллейбусов маршрута № 27А “Ст. м. „Почайна“ — ул. Дегтяревская”;



троллейбусов маршрута № 30К “Ул. Милославская — ул. Дегтяревская”;



троллейбусов маршрута № 42Д “Ст. м. “Лыбидская” — зал. ст. “Киев -Волынский”;



автобусов маршрута № 27ТР “Ул. Дегтяревская — Индустриальный путепровод”;



троллейбусов маршрута № 30 от ул. Милославской до ул. Дорогожицкой по собственному маршруту, далее — ул. Дорогожицкая — ул. Рижская (в обратном направлении без заезда на ул. Рижскую) — ул. Дорогожицкая — ул. Юрия Ильенко — ст. м. “Лукьяновская” — ул. В. Черновола — просп. Воздухофлотский — Севастопольская площадь — далее до ул. Кадетский Гай по собственному маршруту;



автобусов маршрута № 2 “Улица Булгакова — улица Шолуденко” в направлении ул. Шолуденко трассой от ул. Булгакова к б-ру Вацлава Гавела по собственному маршруту, далее — ул. Николая Василенко — ул. Победы до ул. Пушечной, дальше по собственному маршруту.



Пассажиры автобусов маршрута № 27ТР имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе, пассажиры троллейбусных маршрутов №№ 21К, 22К, 27К, 27А, 30К, 42Д имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в автобусе.