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Реконструкция Шулявского моста: опубликованы изменения в работе наземного общественного транспорта

Киев • УНН

 • 9735 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. КГГА опубликовала изменения в работе наземного общественного транспорта на время реконструкции Шулявского путепровода, которые вводятся с 17 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Реконструкция Шулявского моста: опубликованы изменения в работе наземного общественного транспорта

“С 17 марта 2019 в связи с проведением работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. Вадима Гетьмана — Александра Довженко и просп. Победы (Шулявский путепровод) закрывается движение троллейбусов маршрутов №№ 22, 27, 42 и вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта. Об этом сообщили в КП “Киевпастранс”, — указано в сообщении.

Итак, изменения коснутся:

  • троллейбусов маршрута № 21К “Ул. Кадетский гай — Индустриальный путепровод”;
  • троллейбусов маршрута № 22к “Международный аэропорт „Киев“ („Жуляны“) — Индустриальный путепровод”;
  • троллейбусов маршрута № 27к “Зал. ст. „Киев — Волынский“ — Индустриальный путепровод”;
  • троллейбусов маршрута № 27А “Ст. м. „Почайна“ — ул. Дегтяревская”;
  • троллейбусов маршрута № 30К “Ул. Милославская — ул. Дегтяревская”;
  • троллейбусов маршрута № 42Д “Ст. м. “Лыбидская” — зал. ст. “Киев -Волынский”;
  • автобусов маршрута № 27ТР “Ул. Дегтяревская — Индустриальный путепровод”;
  • троллейбусов маршрута № 30 от ул. Милославской до ул. Дорогожицкой по собственному маршруту, далее — ул. Дорогожицкая — ул. Рижская (в обратном направлении без заезда на ул. Рижскую) — ул. Дорогожицкая — ул. Юрия Ильенко — ст. м. “Лукьяновская” — ул. В. Черновола — просп. Воздухофлотский — Севастопольская площадь — далее до ул. Кадетский Гай по собственному маршруту;
  • автобусов маршрута № 2 “Улица Булгакова — улица Шолуденко” в направлении ул. Шолуденко трассой от ул. Булгакова к б-ру Вацлава Гавела по собственному маршруту, далее — ул. Николая Василенко — ул. Победы до ул. Пушечной, дальше по собственному маршруту.

Пассажиры автобусов маршрута № 27ТР имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе, пассажиры троллейбусных маршрутов №№ 21К, 22К, 27К, 27А, 30К, 42Д имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в автобусе.

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