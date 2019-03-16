Реконструкція Шулявського мосту: опубліковані зміни у роботі наземного громадського транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. КМДА опублікувала зміни у роботі наземного громадського транспорту на час реконструкції Шулявського шляхопроводу, які вводяться із 17 березня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“Із 17 березня 2019 року у зв’язку із проведенням робіт із реконструкції транспортної розв’язки на перетині вул. Вадима Гетьмана — Олександра Довженка та просп. Перемоги (Шулявський шляхопровід) закривається рух тролейбусів маршрутів №№ 22, 27, 42 та вносяться зміни в роботу наземного громадського транспорту. Про це повідомили у КП “Київпастранс”, — вказано у повідомленні.
Отже, зміни стосуватимуться:
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- тролейбусів маршруту № 21К “Вул. Кадетський гай — Індустріальний шляхопровід”;
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- тролейбусів маршруту № 22К “Міжнародний аеропорт „Київ“ („Жуляни“) — Індустріальний шляхопровід”;
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- тролейбусів маршруту № 27К “Зал. ст. „Київ — Волинський“ — Індустріальний шляхопровід”;
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- тролейбусів маршруту № 27А “Ст. м. „Почайна“ — вул. Дегтярівська”;
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- тролейбусів маршруту № 30К “Вул. Милославська — вул. Дегтярівська”;
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- тролейбусів маршруту № 42Д “Ст. м. “Либідська” — зал. ст. “Київ —Волинський”;
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- автобусів маршруту № 27ТР “Вул. Дегтярівська — Індустріальний шляхопровід”;
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- тролейбусів маршруту № 30 від вул. Милославської до вул. Дорогожицької за власним маршрутом, далі — вул. Дорогожицька — вул. Ризька (у зворотному напрямку без заїзду на вул. Ризьку) — вул. Дорогожицька — вул. Юрія Іллєнка — ст. м. “Лук’янівська” — вул. В. Чорновола — просп. Повітрофлотський — Севастопольська площа — далі до вул. Кадетський Гай за власним маршрутом;
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- автобусів маршруту № 2 “Вулиця Булгакова — вулиця Шолуденка” у напрямку вул. Шолуденка трасою: від вул. Булгакова до б-ру Вацлава Гавела за власним маршрутом, далі — вул. Миколи Василенка — просп. Перемоги до вул. Гарматної, далі за власним маршрутом.
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Пасажири автобусів маршруту № 27ТР мають право проїзду за місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в тролейбусі, пасажири тролейбусних маршрутів №№ 21К, 22К, 27К, 27А, 30К, 42Д мають право проїзду за місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в автобусі.