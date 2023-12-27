"Рейсы прибывают по графику": в "Укрзализныце" показали, как восстанавливают обстрелянный россиянами вокзал в Херсоне

"Укрзализныця" заявила, что несмотря на вчерашний обстрел россиянами железнодорожного вокзала в Херсоне, сегодня все рейсы в город прибывают по графику. Об этом со ссылкой на пресс-службу "УЗ", передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что уже сегодня благодаря волонтерам и военной администрации начались работы по восстановлению вокзала.

В "Укрзализныце" также выложили фото, как продолжаются восстановительные работы. Уже сейчас на вокзале закрывают фанерными листами окна, которые были повреждены во время ночного обстрела Херсона.

Рейсы сегодня прибывают по графику - заявили в "Укрзализныце"

Удар рф по вокзалу Херсона: в ОВА показали, как сейчас выглядит железнодорожная станция

Дополнение

Сегодня российская армия также атаковала ударными дронами медицинское учреждение в Бериславе Херсонской области, в результате чего ранения получил технический работник.

Напомним,

россияне нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду.

Во время обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградской области, еще двое полицейских - в больнице с осколочными ранениями. Также ранения получили двое гражданских.