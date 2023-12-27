"Рейсы прибывают по графику": в "Укрзализныце" показали, как восстанавливают обстрелянный россиянами вокзал в Херсоне
Киев • УНН
Несмотря на российский обстрел железнодорожного вокзала Херсона, "Укрзализныця" заявляет, что поезда прибывают по расписанию, а восстановление начинается при поддержке волонтеров и военных.
"Укрзализныця" заявила, что несмотря на вчерашний обстрел россиянами железнодорожного вокзала в Херсоне, сегодня все рейсы в город прибывают по графику. Об этом со ссылкой на пресс-службу "УЗ", передает УНН.
Детали
В ведомстве рассказали, что уже сегодня благодаря волонтерам и военной администрации начались работы по восстановлению вокзала.
В "Укрзализныце" также выложили фото, как продолжаются восстановительные работы. Уже сейчас на вокзале закрывают фанерными листами окна, которые были повреждены во время ночного обстрела Херсона.
Рейсы сегодня прибывают по графику
Удар рф по вокзалу Херсона: в ОВА показали, как сейчас выглядит железнодорожная станция27 декабрь 2023, 09:30 • 105658 просмотров
Дополнение
Сегодня российская армия также атаковала ударными дронами медицинское учреждение в Бериславе Херсонской области, в результате чего ранения получил технический работник.
Напомним,
россияне нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду.
Во время обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградской области, еще двое полицейских - в больнице с осколочными ранениями. Также ранения получили двое гражданских.
"Рейсы прибывают по графику": в "Укрзализныце" показали, как восстанавливают обстрелянный россиянами вокзал в Херсоне
Несмотря на российский обстрел железнодорожного вокзала Херсона, "Укрзализныця" заявляет, что поезда прибывают по расписанию, а восстановление начинается при поддержке волонтеров и военных.
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